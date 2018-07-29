Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров

Новости Происшествия 29.07.2018 - 04:03
Иллюстративное фото (с отркытых источников)
Иллюстративное фото (с отркытых источников)

Из-за ужасных лесных пожаров в штате Калифорния Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации

Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за ужасных лесных пожаров. Об этом сообщает официальный сайт Белого дома

В заявлении говорится, что президент США распорядился предоставить поддержку штату в связи с ужасными пожарами. Дональд Трамп дал доручение Департаменту национальной безопасности координировать усилия с ликвидацией последствий стихийного бедствия. 

Напомним, в Калифорнии лесные пожары стали причиной смерти уже 5 человек, среди них двое детейМасштабные пожары охватили часть штата еще в понедельник 23 июля 2018. За это время спасатели эвакуировали более 37000 человек.

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Теги:  пожар,  Дональд Трамп,  Калифорния  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС