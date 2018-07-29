В Калифорнии лесные пожары стали причиной смерти уже 5 человек, среди них двое детей

Масштабные лесные пожары в Северной Калифорнии унесли жизни 5 человек, среди которых двое детей 4 и 5 лет

Стало известно о гибели 70 летней Мелоди Бледсоу и ее двух правнуков 5 и 4 лет. Об этом сообщает The Associated Press.

В момент приближения огня к дому, родителей не было дома. Мальчик успел позвонить отцу, однако приехать он уже не успел - здание было уничтожено огнем.

Семья устроила поиски членов семьи, но нашли их мертвыми.

К тушению огня лесных пожаров в Северной Калифорнии привлечено 800 представителей Национальной гвардии.

Масштабные пожары охватили часть штата еще в понедельник 23 июля 2018. За это время спасатели эвакуировали более 37000 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калифорнии два человека стали жертвами лесных пожаров. По данным калифорнийского департамента пожарной безопасности, погибший пожарный Джереми Стоук был задействован при тушении возгораний на севере штата в округе Шаста. Также среди погибших - оператор бульдозера, которого наняли для ликвидации пожаров.