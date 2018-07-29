Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в Каліфорнії через лісові пожежі

Через жахливі лісові пожежі в штаті Каліфорнія Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного ситуації

Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Каліфорнія через жахливі лісові пожежі. Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

У заяві говориться, що президент США розпорядився надати підтримку штату в зв'язку з жахливими пожежами. Дональд Трамп дав доручення Департаменту національної безпеки координувати зусилля з ліквідацією наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, в Каліфорнії лісові пожежі стали причиною смерті вже 5 осіб, серед них двоє дітей. Масштабні пожежі охопили частину штату ще в понеділок 23 липня 2018. За цей час рятувальники евакуювали понад 37000 чоловік.