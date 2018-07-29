Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в Каліфорнії через лісові пожежі

Новини Надзвичайні події 29.07.2018 - 04:03
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Через жахливі лісові пожежі в штаті Каліфорнія Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного ситуації

Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Каліфорнія через жахливі лісові пожежі. Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

У заяві говориться, що президент США розпорядився надати підтримку штату в зв'язку з жахливими пожежами. Дональд Трамп дав доручення Департаменту національної безпеки координувати зусилля з ліквідацією наслідків стихійного лиха.

Нагадаємо, в Каліфорнії лісові пожежі стали причиною смерті вже 5 осіб, серед них двоє дітей. Масштабні пожежі охопили частину штату ще в понеділок 23 липня 2018. За цей час рятувальники евакуювали понад 37000 чоловік.

В Каліфорнії лісові пожежі стали причиною смерті вже 5 людей, серед них двоє дітей Пожежі у Греції: кількість жертв зросла до 88 людей
Теги:  пожежа,  Дональд Трамп,  Калифорния  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС