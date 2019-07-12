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Трамп ввел чрезвычайное положение в США

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 21:04
Трамп ввел чрезвычайное положение в США
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Чрезвычайное положение было объявлено в связи с тропическим штормом "Барри"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в штате Луизиана, где ожидается тропический шторм "Барри". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как сообщается, шторм движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану.

"Президент Трамп объявил на федеральном уровне чрезвычайное положение для штата Луизиана в четверг вечером, уполномочив Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по ликвидации последствий стихийного бедствия, в связи с приближением тропического шторма Барри", - говорится в сообщении.

Отметим, Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил о формировании нового тропического шторма в Мексиканском заливе, который грозит превратиться в разрушительный ураган в течение следующих нескольких дней.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 января 2019 года США из-за сильного снежного шторма Jayden объявили чрезвычайное положение. В результате шторма погибли по меньшей мере три человека, в ряде штатов отменили авиаперелеты в 25 аэропортах и объявили чрезвычайное положение. Также в этих штатах закрыли все государственные учреждения.

Кроме того, 8 июля 2019 года в городе Тафалья прошел сильный ливень, вызвавший разрушительное наводнение. По данным местных властей, в результате непогоды уже погиб один человек - водитель, чья машина была сметена внезапным наводнением.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкичрезвычайное положениеДональд Трамп
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