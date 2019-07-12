ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп ввів надзвичайний стан в США

Новини » Надзвичайні події    12.07.2019 - 21:04
Трамп ввів надзвичайний стан в США
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Надзвичайний стан було оголошено у зв'язку з тропічним штормом "Баррі"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ввів надзвичайний стан у штаті Луїзіана, де очікується тропічний шторм "Баррі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як повідомляється, шторм рухається через Мексиканську затоку і наближається до Нового Орлеана.

"Президент Трамп оголосив на федеральному рівні надзвичайний стан для штату Луїзіана в четвер увечері, уповноваживши Департамент внутрішньої безпеки і Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійного лиха, у зв'язку з наближенням тропічного шторму Баррі", - йдеться в повідомленні

Відзначимо, Національний центр попередження ураганів США повідомив про формування нового тропічного шторму в Мексиканській затоці, який загрожує перетворитися в руйнівний ураган протягом наступних кількох днів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 січня 2019 року США через сильний снігового шторму Jayden оголосили надзвичайний стан. В результаті шторму загинули щонайменше три людини, у ряді штатів скасували авіаперельоти в 25 аеропортах і оголосили надзвичайний стан. Також у цих штатах закрили всі державні установи.

Крім того, 8 липня 2019 року у місті Тафалья пройшла сильна злива спричинила руйнівну повінь. За даними місцевих властей, внаслідок негоди вже загинула одна людина - водій, чия машина була зметена раптовим повінню.

США розширили санкції проти Венесуели Трамп пригрозив суттєво посилити санкції проти Ірану
Новини України Сполучені Штати Америкинадзвичайний станДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся