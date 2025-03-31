Трамп вважає, що Путін не відмовиться від угоди про припинення війни в Україні

"Я не думаю, що Путін відмовиться від своїх слів щодо наміру укласти угоду про припинення вогню", - сказав президент США журналістам на борту літака Air Force One.

Він вкотре заявив, що Сполучені Штати досягли прогресу в укладені угоди про припинення вогню між Україною та РФ. Також Трамп зазначив, що існує психологічний дедлайн, коли в цьому конфлікті має припинитися режим вогню.

Крім того, президент США знову висловився щодо нещодавньої заяви Путіна про "тимчасове управління в Україні під егідою ООН", який фактично знову натякав на нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського.

"Я був певним чином розчарований. Деякі речі, які Путін сказав за останні день-два, мають відношення до Зеленського, він вважає Зеленського таким, що не заслуговує на довіру, - він повинен укласти з ним угоду, подобається він вам чи ні", - заявив Трамп.

На останок щодо цієї теми глава Білого дому заявив, не хотів би накладати на Росію вторинні мита. Водночас наголосив, що США обов'язково їх введуть проти Венесуели і всіх країн, які "дурили" Вашингтон весь цей час.