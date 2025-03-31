Трамп считает, что Путин не откажется от соглашения о прекращении войны в Украине

По мнению Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин не откажется от заключения соглашения, чтобы прекратить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
"Я не думаю, что Путин откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении огня", - сказал президент США журналистам на борту самолета Air Force One.
Он в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты достигли прогресса в заключении соглашения о прекращении огня между Украиной и РФ. Также Трамп отметил, что существует психологический дедлайн, когда в этом конфликте должен прекратиться режим огня.
Кроме того, президент США снова высказался относительно недавнего заявления Путина о "временном управлении в Украине под эгидой ООН", который фактически снова намекал на якобы нелегитимность президента Владимира Зеленского.
"Я был определенным образом разочарован. Некоторые вещи, которые Путин сказал за последние день-два, имеют отношение к Зеленскому, он считает Зеленского таким, что не заслуживает доверия, - он должен заключить с ним сделку, нравится он вам или нет", - заявил Трамп..
В заключение по этой теме глава Белого дома заявил, что не хотел бы накладывать на Россию вторичные пошлины. В то же время подчеркнул, что США обязательно их введут против Венесуэлы и всех стран, которые "обманывали" Вашингтон все это время.
Напомним, в интервью NBC News Дональд Трамп заявил, что "взбешен" о "очень зол" на Путина. Причиной тому послужили заявления главы Кремля о якобы нелегитимности Зеленского, а также вопроса о прекращении огня, которое до сих так и не наступило.
В связи с этим президент США пригрозил ввести санкции на российскую нефть в размере от 25 до 50 процентов. Он добавил, что пошлины вступят в силу в течение месяца, если не будет соглашения о прекращении огня.
Также Трамп анонсировал, что на этой неделе поговори с Путиным.
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