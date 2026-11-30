Президент США Дональд Трамп заявив, що готовність українського лідера Володимира Зеленського погодитися до перемир'я по нинішній лінії фронту є "прогресом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію DWS.
Під час спілкування з пресою журналісти зазначили, що, за словами Зеленського, він готовий погодитися на припинення вогню по нинішній лінії зіткнення. На запитання Трампу, чи вважає він це "прогресом", він відповів:
"Так, гадаю, що так", - сказав президент США.
Також у нього знову запитали, чи він готовий запросити Зеленського на саміт G20, щоб обговорити це питання. У відповідь Трамп сказав: "Побачимо, що станеться".
Крім того, американський лідер заявив, що "у європейців є проблеми з Росією, а у Росії - з ними".
Нагадаємо, у неділю 29 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий призупинити вогонь по нинішній лінії фронту та перейти до мирних переговорів із Росією. Він наголосив, що це вже великий компроміс, а також висловив сподівання, що Трамп продовжить шукати спосіб допомогти закінчити війну.
Варто додати, що вчора спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Європа висунула Росії вимоги щодо переговорів щодо України. За його словами, союзники Києва готові до контактів виключно у тристоронньому форматі, а не двосторонньому.