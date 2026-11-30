Під час спілкування з пресою журналісти зазначили, що, за словами Зеленського, він готовий погодитися на припинення вогню по нинішній лінії зіткнення. На запитання Трампу, чи вважає він це "прогресом", він відповів:

"Так, гадаю, що так", - сказав президент США.

Також у нього знову запитали, чи він готовий запросити Зеленського на саміт G20, щоб обговорити це питання. У відповідь Трамп сказав: "Побачимо, що станеться".

Крім того, американський лідер заявив, що "у європейців є проблеми з Росією, а у Росії - з ними".