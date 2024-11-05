Трамп не втримався від заяви у день виборів у США: що сказав

Президентські вибори у США

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у США проходять президентські вибори. Кандидатом від республіканців є Дональд Трамп, а від демократів - Камала Гарріс.

Згідно з результатами соцопитувань, які проводили перед виборами, явного фаворита не виявилося. При цьому авторитетні західні видання також розходяться у прогнозах.

Такі вибори є надзвичайно важливими для України, оскільки США надали українським захисникам найбільшу кількість військової допомоги з початку повномасштабної війни.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв, Гарріс є "менш ризиковим" варіантом для України, оскільки дії Трампа передбачити неможливо.

У свою чергу міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен наголошував, що підтримка України від США, найімовірніше, зміниться за підсумками президентських виборів.

Більш детально про те, чи Україна може отримати хороші новини за підсумками виборів у США, - у матеріалі РБК-Україна.

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