Трамп втрачає союзників: фаворитку президента усунули з прокуратури Нью-Джерсі

Дійсно, цього тижня Аліна Хабба, близька союзниця Дональда Трампа була звільнена з посади тимчасової прокурорки США в окрузі Нью-Джерсі.

Справа в тому, що її 120-денний термін виконання обов’язків завершився, а остаточного затвердження в Сенаті вона не отримала через опір сенаторів-демократів від Нью-Джерсі - Корі Букера та Енді Кіма.

У переддень голосування суддів Хабба зібрала колектив прокуратури, попрощалась із командою та висловила сподівання, що її місія ще не завершена.

"Сподіваюсь, це не прощання", - сказала вона колегам.

Хто і чому виступає проти призначення Аліни Хабби

Критики звинувачують Хаббу у "безпідставних і політично вмотивованих" справах.

Наприклад, одним із найбільш суперечливих випадків стало звинувачення мера Ньюарка Раса Бараки у незаконному проникненні після його затримання під час конфлікту з прикордонниками в міграційному центрі.

До того ж, у квітні Хабба в соцмережах X пообіцяла переслідувати політиків, які порушують укази Трампа, що викликало обурення опозиції.

Перспективи повернення

Попри своє відсторонення, Хабба не полишає амбіцій обійняти посаду прокурорки США в окрузі Нью-Джерсі на постійній основі.

Вона вже кілька тижнів проводила зустрічі з суддями, намагаючись заручитися їхньою підтримкою в разі підтвердження її кандидатури Сенатом.

Поки що ж судді обрали більш стриманий варіант: призначення Дезіре Лі Грейс, республіканки за реєстрацією, яка вже виконувала обов’язки заступниці.

Хто така Аліна Хабба

Аліна Хабба прославилася як особиста адвокатка Дональда Трампа між його президентськими термінами, представляючи його в низці резонансних судових справ.

Після повернення Трампа в Білий дім у 2025 році вона деякий час виконувала роль радниці президента, а з березня - очолила прокуратуру Нью-Джерсі як тимчасова керівниця.

Питання, чи отримає вона повноцінне призначення, наразі залишається відкритим. Сенат США може затвердити її будь-якої миті, але демократичний опір і низка політичних скандалів ускладнюють її шлях до посади.