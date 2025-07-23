Трамп втрачає союзників: фаворитку президента усунули з прокуратури Нью-Джерсі

Союзниця Трампа Аліна Хабба втратила прокурорську посаду в Нью-Джерсі після завершення тимчасових повноважень. Її кандидатуру не підтримали демократи. Таким чином, тимчасове керівництво передано заступниці Дезіре Лі Грейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DailyMail.
Дійсно, цього тижня Аліна Хабба, близька союзниця Дональда Трампа була звільнена з посади тимчасової прокурорки США в окрузі Нью-Джерсі.
Справа в тому, що її 120-денний термін виконання обов’язків завершився, а остаточного затвердження в Сенаті вона не отримала через опір сенаторів-демократів від Нью-Джерсі - Корі Букера та Енді Кіма.
У переддень голосування суддів Хабба зібрала колектив прокуратури, попрощалась із командою та висловила сподівання, що її місія ще не завершена.
"Сподіваюсь, це не прощання", - сказала вона колегам.
Критики звинувачують Хаббу у "безпідставних і політично вмотивованих" справах.
Наприклад, одним із найбільш суперечливих випадків стало звинувачення мера Ньюарка Раса Бараки у незаконному проникненні після його затримання під час конфлікту з прикордонниками в міграційному центрі.
До того ж, у квітні Хабба в соцмережах X пообіцяла переслідувати політиків, які порушують укази Трампа, що викликало обурення опозиції.
Попри своє відсторонення, Хабба не полишає амбіцій обійняти посаду прокурорки США в окрузі Нью-Джерсі на постійній основі.
Вона вже кілька тижнів проводила зустрічі з суддями, намагаючись заручитися їхньою підтримкою в разі підтвердження її кандидатури Сенатом.
Поки що ж судді обрали більш стриманий варіант: призначення Дезіре Лі Грейс, республіканки за реєстрацією, яка вже виконувала обов’язки заступниці.
Аліна Хабба прославилася як особиста адвокатка Дональда Трампа між його президентськими термінами, представляючи його в низці резонансних судових справ.
Після повернення Трампа в Білий дім у 2025 році вона деякий час виконувала роль радниці президента, а з березня - очолила прокуратуру Нью-Джерсі як тимчасова керівниця.
Питання, чи отримає вона повноцінне призначення, наразі залишається відкритим. Сенат США може затвердити її будь-якої миті, але демократичний опір і низка політичних скандалів ускладнюють її шлях до посади.
Нагадаємо, республіканці в Конгресі США запропонували перейменувати Оперний театр у Центрі імені Кеннеді у Вашингтоні на честь Меланії Трамп. Ініціативу вже включено до законопроєкту, який розглядатиметься після літніх канікул.
До речі, стало відомо, як родичі президента США Дональда Трампа впливають на його рішення та хто з них є найвпливовішим зараз.
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