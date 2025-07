Театр абсурду: Конгрес готовий переписати історію США заради Меланії Трамп

Так, в Конгресі США республіканці виступили з ініціативою перейменування Оперного театру, що входить до складу Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні, на честь першої леді Меланії Трамп.

Автором пропозиції став конгресмен від штату Айдахо Майк Сімпсон.

"Назвати Оперний театр у Центрі Кеннеді іменем Меланії Трамп - це чудовий спосіб висловити вдячність першій леді за її любов до мистецтва", - написав Сімпсон у соцмережі X.

Naming the Opera House at the Kennedy Center after @FLOTUS is an excellent way to recognize the First Lady's appreciation for the arts.



I am proud to honor her support and commitment in promoting the arts and humanities. @HouseAppropsGOP https://t.co/UBC9SlkHIO