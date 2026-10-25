Трамп втрачає підтримку виборців через корупцію та ріст цін, - FT

Виборці у США стурбовані корупцією у адміністрації президента Дональда Трампа. Побоювання щодо дій влади посилюються на тлі зростання цін та непопулярної війни з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними опитування FT та Focaldata, близько 69% зареєстрованих виборців та майже 50% тих, хто голосував за Трампа у 2024 році, заявили про стурбованість щодо етичних порушень у Білому домі.
Майже половина респондентів вважає корупцію більшою проблемою, ніж за попередніх президентів.
Суспільне обурення зростає через економічні труднощі.
Основний рушій інфляції - війна в Ірані, через яку дизельне пальне здорожчало на 70% порівняно з минулим роком (до 6,32 долара за галон).
Крім того, 56% опитаних повідомили про погіршення фінансового стану з початку року, а понад чверть змушені скорочувати витрати на продукти й медицину.
На цьому тлі родина Трампа заробила щонайменше 1 мільярд доларів на криптовалютних проєктах, а пов'язані з нею донори отримують державні контракти.
"Коли родина читає статтю про президентські прибутки від криптовалют одночасно з вирішенням, чи варто їм відкладати дорогий візит до лікаря, вони бачать, що система працює для когось - просто не для них", - зазначив професор Колумбійської бізнес-школи Джеремі Ней.
У Білому домі звинувачення відкидають і наполягають, що діють виключно в інтересах громадян.
"Конфлікту інтересів не було, і Трамп діє лише в найкращих інтересах американської громадськості - саме тому його переважною більшістю голосів переобрали на цю посаду", - заявив речник Білого дому Девіс Інгл.
Він додав, що адміністрація розпочала масштабну боротьбу із шахрайством у федеральних органах, а демократи в Конгресі відмовляються зупиняти марнотратство.
Корупція та висока вартість життя стають ключовими темами напередодні проміжних виборів.
Понад 40% респондентів зазначили, що зростання цін змушує їх голосувати за демократів.
У Республіканській партії побоюються, що низький рейтинг Трампа та наслідки високих тарифів завадять їм утримати контроль над Конгресом.
Опитування Focaldata проводилося з 16 по 18 жовтня серед 1648 зареєстрованих виборців, похибка становить 2,8%.
Нагадаємо, що перед виборами до Конгресу США Дональд Трамп посилив тиск на Україну, використовуючи погрози, а також обмеження щодо надання розвідданих і доступу до системи Starlink.
Втім, згідно з опитуваннями громадської думки, така позиція не забезпечує бажаного зростання рейтингів для Республіканської партії.
Поразка республіканців на листопадових виборах може мати суттєві наслідки для чинної адміністрації.
Зміна контролю над Конгресом створює для команди Дональда Трампа загрозу ініціювання масштабних розслідувань та потенційного імпічменту.