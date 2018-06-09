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Трамп: возвращение России в G8 будет позитивным шагом

НовостиПолитика    09.06.2018 - 18:44
Фото: Дональд Трамп (The White House)
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Трамп считает, что возвращение России в G8 будет полезным для мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Российской Федерации в G8 будет позитивным шагом. Об этом он заявил на брифинге в рамках саммита G7.

"Я думаю, это (возвращение России в G8, - ред.) будет хорошо для мира, для России, для США, я думаю это будет хорошо для всех стран G7. Я думаю G8 будет лучше. Я думаю, возвращение России будет позитивным шагом. Мы хотим мира, мы не хотим играть в игры", - заявил он.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что Россия должна присутствовать на саммите стран "Большой семерки" (G7).

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что представители стран Евросоюза на встрече G7 единогласно выступили против возвращения России к членству в саммите "Большой семерки".

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Теги публикации: Российская Федерация, G8, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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