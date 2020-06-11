Трамп возобновляет предвыборные митинги после трехмесячного перерыва

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что вскоре он снова начнет проводить предвыборные митинги. Первый из них, скорее всего, будет проведен в Талсе, штат Оклахома.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп также сообщил, что вскоре он объявит о новом месте проведения общенационального съезда республиканцев, в ходе которого партия официально выдвинет своего кандидата на участие в президентских выборах.

Представители предвыборного штаба утверждают, что партийный съезд состоится в Джексонвилле, штат Флорида, хотя Трамп также упомянул возможность проведения мероприятия в Техасе или Джорджии.

"Глава Белого дома стремится скорее вернуться к активному проведению предвыборной кампании после вынужденного трехмесячного перерыва, вызванного вспышкой коронавируса в США", - пишет издание.

Первый после длительного перерыва митинг пройдет 19 июня в Оклахоме. После этого Трамп планирует встретиться с избирателями во Флориде, Техасе и Аризоне.

РБК-Украина писало, что действующий президент США Дональд Трамп уступает своему будущему конкуренту Байдену 10% поддержки, согласно опросу.