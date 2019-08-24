Трамп вновь пригрозил Франции пошлинами на вина

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп недоволен намерением Франции облагать налогом американские IT-компании

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь пригрозил Франции "невиданными" пошлинами на экспорт вина, в случае отказа от отмены налогообложения американских IT-компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, накануне вылета на саммит G7, который сегодня, 24 августа, проходит во французском городе Биарриц, американский президент заявил, что он недоволен намерением Франции облагать американских "цифровых гигантов".

"Мне не нравится то, что сделала Франция. Я не хочу, чтобы Франция налагала налоги на наше общество. Это очень несправедливо. Если они будут (облагать - ред.), мы будем устанавливать тарифы на их вина... Тарифы, которые они еще никогда не видели", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, такое заявление президента США прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск. Он заявил, что в случае введения пошлин на французское вино, Евросоюз также ответит санкциями.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп уже делал подобное заявление относительно пошлин на французское вино. В конце июля Трамп опубликовал обращение к Макрону, в котором пригрозил санкциями за налогообложение американских IT-компаний Google, Amazon, Facebook и Apple, Airbnb, Instagram и других.

РБК-Украина писало, что перед вылетом на саммит G7 Трамп заявил, что США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин на товары из Китая. Трамп добавил, что всегда открыт к переговорам.