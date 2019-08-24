ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп вновь пригрозил Франции пошлинами на вина

Новости » Политика    24.08.2019 - 17:23
Трамп вновь пригрозил Франции пошлинами на вина
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп недоволен намерением Франции облагать налогом американские IT-компании

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь пригрозил Франции "невиданными" пошлинами на экспорт вина, в случае отказа от отмены налогообложения американских IT-компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, накануне вылета на саммит G7, который сегодня, 24 августа, проходит во французском городе Биарриц, американский президент заявил, что он недоволен намерением Франции облагать американских "цифровых гигантов".

"Мне не нравится то, что сделала Франция. Я не хочу, чтобы Франция налагала налоги на наше общество. Это очень несправедливо. Если они будут (облагать - ред.), мы будем устанавливать тарифы на их вина... Тарифы, которые они еще никогда не видели", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, такое заявление президента США прокомментировал глава Европейского совета Дональд Туск. Он заявил, что в случае введения пошлин на французское вино, Евросоюз также ответит санкциями.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп уже делал подобное заявление относительно пошлин на французское вино. В конце июля Трамп опубликовал обращение к Макрону, в котором пригрозил санкциями за налогообложение американских IT-компаний Google, Amazon, Facebook и Apple, Airbnb, Instagram и других.

РБК-Украина писало, что перед вылетом на саммит G7 Трамп заявил, что США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение пошлин на товары из Китая. Трамп добавил, что всегда открыт к переговорам.

Во Франции сегодня открывается саммит G7 Во Франции произошли столкновения протестующих против саммита G7 с полицией
Новости Украины Дональд ТрамппошлиныФранциявинодельческая отрасль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь