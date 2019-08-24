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США готовы к переговорам с Китаем после повышения пошлин

Новости » Политика    24.08.2019 - 11:20
США готовы к переговорам с Китаем после повышения пошлин
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Китаем

США готовы к переговорам с Китаем, несмотря на повышение таможенных пошлин на товары из Китая. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистами перед вылетом во Францию на саммит G7, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Я всегда открыт для переговоров", - сказал Трамп в ответ на вопрос, по-прежнему ли он готов вести переговоры с Китаем в следующем месяце.

Напомним, Трамп заявил в пятницу, что США намерены повысить пошлины на товары из Китая в сентябре и октябре дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями. Данный шаг Трамп назвал ответом на "политически мотивированный шаг" Китая по введению пошлин на экспорт США в размере 75 миллиардов долларов.

В Министерстве торговли США факт увеличения пошлин с 1 сентября подтвердили, а насчет октябрьского повышения представитель ведомства заявил, что пока воздержится от комментариев. Ранее Трамп заявил о том, что готовит ответные меры на введение Китаем пошлин на американские товары и призвал американские компании уйти с китайского рынка.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трамп
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