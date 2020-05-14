Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру посла США в Україні

Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)

Послом стане Кіт Дейтон

Президент США Дональд Трамп вніс на розгляд Сенату США кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Відповідне повідомлення з'явилося в четвер увечері 14 травня.

"Кіта Дейтона з Вашингтона призначити надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп обрав кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні.

Дейтон в даний час є директором Центру ім. Джорджа К. Маршалла в Німеччині. Він також одночасно є старшим радником з питань оборони Сполучених Штатів в Україні. Раніше Дейтон служив військовим аташе в посольстві у Росії, він володіє російською та німецькою мовами.

Посаду глави диппредставництва в Києві залишається вакантним з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана Вашингтон. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще при президенті Бараку Обамі, а в травні 2019 року покинула свій пост за особистим вимогу Трампа.

Автор: Инна Собора