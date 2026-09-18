Трамп визнав, що Росія атакує Європу вже протягом 5 років

Президент США Дональд Трамп визнав, що Російська Федерація здійснює атаки на європейські країни. І це відбувається вже протягом 5 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Цього вечора американський лідер вкотре поспілкувався з пресою. Під час спілкування один із журналістів зазначив, що керівництво Польщі висловлює стурбованість з приводу того, що Росія може атакувати союзників України.

На запитання, чи погоджується Трамп із такою оцінкою, президент США дав зрозуміти, що атаки почалися вже давно.

"Що ж, я думаю, що вони вже нападали на союзників України. Вони атакують союзників України вже приблизно 5 років", - сказав Трамп.