Трамп не визнав провину за новими звинуваченнями у справі про секретні документи, - Reuters

У серпні 2022 року агенти ФБР знайшли у резиденції Трампа у Флориді щонайменше 300 секретних документів, які він зберігав, уже залишивши Білий дім.

Раніше у справі про неналежне зберігання секретної інформації Трампу висунули 37 звинувачень, за сукупністю яких йому могло загрожувати до 400 років в'язниці. Разом із новими звинуваченнями їх стало 40.

За даними ряду обізнаних джерел, Трампу висунуть звинувачення за трьома додатковими пунктами 10 серпня.

Справи проти Трампа

Звинувачення у справі про штурм Капітолію стало третьою справою, яку порушили проти Трампа. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А 9 червня йому було пред'явлено звинувачення щодо 37 пунктів справи про "секретні документи", які виявили в його маєтку "Мар-а-Лаго".

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.