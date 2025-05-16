Трамп визначився? США заявили про готовність до санкцій проти РФ, - Bloomberg

Видання з посиланням на власні джерела пише, що європейські чиновники розчаровані коливаннями президента США Дональда Трампа в питанні санкцій проти Росії.

Один зі співрозмовників Bloomberg висловив сподівання, що події цього тижня дадуть Трампу зрозуміти, що росіяни не налаштовані серйозно на мирні перемовини і США мають вжити рішучих заходів

Журналісти з'ясували, що погляди США на Росію посилилися останнім часом. Водночас чиновники адміністрації Трампа вважають російського диктатора Володимира Путіна головною перешкодою на шляху до мирної угоди.

Джерела видання також зазначають, що американські чиновники, які зустрічалися з європейськими колегами в Туреччині цього тижня, висловили готовність запровадити санкції проти Росії після того, як Москва оголосила, що направить на переговори делегацію низького рівня.

"Я сподіваюся, що наступного тижня справа зрушиться з мертвої точки, оскільки Путін не зміг сісти за стіл переговорів. Президент Трамп дав зрозуміти, що ставиться до санкцій позитивно, наші європейські союзники дуже підтримують його, і я думаю, що момент настав", - підкреслив сенатор-демократ Річард Блюменталь.