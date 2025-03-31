Трамп визначився, куди здійснить перший закордонний візит: Axios дізналося деталі

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію. Це буде його перша закордонна поїздка після повернення в Білий дім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами джерел, потенційну поїздку обговорювали останніми тижнями між високопоставленими офіційними особами США та їхніми саудівськими колегами. Зокрема розмови йшли в кулуарах переговорів про війну в Україні, які проходили в Саудівській Аравії.
Джерело, знайоме з планами, повідомляло, що однією з обговорюваних дат візиту було 28 квітня, але її було відкладено. Американський чиновник і ще одне знайоме джерело розповіли, що наразі Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в середині травня.
"Можливість міжнародних поїздок президента розглядається. У нас поки немає конкретного плану, і ми надамо цю інформацію, коли вона стане офіційною", - заявив представник Білого дому.
Чиновник уточнив, що переговори в рамках цієї поїздки будуть зосереджені на обговоренні іноземних інвестицій, зміцненні відносин з країнами Перської затоки і припинення конфлікту на Близькому Сході.
Наразі незрозуміло, чи проведе Трамп зустріч із лідерами арабських країн регіону в Саудівській Аравії, як робив це в травні 2017 року, або ж після цього він вирушить до інших країн регіону. Ізраїльські офіційні особи заявили, що Білий дім поки що не обговорював із ними можливого візиту Трампа до Ізраїлю в рамках тієї самої поїздки.
Також Axios підкреслило, що Саудівська Аравія активно допомагає США виступити посередником у припиненні вогню між Росією та Україною. Джерело, яке знає про заплановану поїздку, розповіло, що саудівці хочуть, щоб візит президента США відбувся після досягнення припинення вогню в Україні.
У міру публікації видання нагадало, що перша закордонна поїздка Трампа під час попереднього президентського терміну теж відбулася до Саудівської Аравії. Нинішнє рішення президента США вирушить знову туди в рамках першого закордонного візиту, свідчить про те, наскільки тісними стали стосунки між адміністрацією Трампа та країнами Перської затоки, особливо коли йдеться про економічну співпрацю та інвестиції.
Нагадаємо, півтора тижні тому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не можна виключати зустріч Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Саудівській Аравії. Однак додав, що конкретики поки що немає.
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