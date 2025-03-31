Трамп определился, куда совершит первый зарубежный визит: Axios узнало детали

По словам источников, потенциальная поездка обсуждалась в последние недели между высокопоставленными официальными лицами США и их саудовскими коллегами. В том числе разговоры шли в кулуарах переговоров о войне в Украине, которые проходили в Саудовской Аравии.

Источник, знакомый с планами, сообщали, что одной из обсуждаемых дат визита было 28 апреля, но она была отложена. Американский чиновник и еще один знакомый источник рассказали, что на данный момент Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая.

"Возможность международных поездок президента рассматривается. У нас пока нет конкретного плана, и мы предоставим этому информацию, когда она станет официальной", - заявил представитель Белого дома.

Чиновник уточнил, что переговоры в рамках этой поездки будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Пока неясно, провели ли Трамп встречу с лидерами арабских стран региона в Саудовской Аравии, как делал это в мае 2017 года, либо же после этого он отправится в другие страны регионы. Израильские официальные лица заявили, что Белый дом пока не обсуждал с ними возможный визит Трампа в Израиль в рамках той же поездки.

Также Axios подчеркнуло, что Саудовская Аравия активно помогает США выступить посредником в прекращении огня между Россией и Украиной. Источник, знающий про запланированную поездку рассказал, что саудовцы хотят, чтобы визит президента США состоялся после достижения прекращения огня в Украине.

По мере публикации издание напомнило, что первая зарубежная поездка Трампа во время предыдущего президентского срока тоже состоялось в Саудовскую Аравию. Нынешнее решение президента США отправится вновь туда в рамках первого зарубежного визита, свидетельствует о том, насколько тесными стали отношения между администрацией Трампа и странами Персидского залива, особенно когда речь об экономической сотрудничестве и инвестициях.