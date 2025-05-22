Трамп візьме участь у саміті G7 в Канаді, яку хотів зробити 51-м штатом США

За її словами, Трамп вирушить до Канади для участі в саміті "G7 після проведення у Вашингтоні військового параду до 250-річчя армії США, який відбудеться 14 червня.

"Після параду президент Трамп відвідає саміт лідерів G7 в Канаді з 15 по 17 червня", - сказала речниця Білого дому.

Варто зазначити, що для президента США це буде перший саміт "Групи семи" після повернення до Білого дому, а також перший візит до країни, яку він хоче перетворити на 51-й американський штат.