Трамп виїхав до Вашингтона, де суд висуне йому чергові звинувачення

Колишньому президенту США Дональду Трампу сьогодні, 3 серпня, висунуть звинувачення у справі про штурм Капітолію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За інформацією видання, Трамп вже виїхав до Окружного суду США до Вашингтона. Там він буде заарештований, підданий процесуальним діям і, ймовірно, постане перед судом.

"Я прямую до Вашингтона, щоб бути заарештованим за те, що оскаржив корумповані, фальсифіковані та вкрадені вибори", - написав екс-глава американської держави у своїй соціальній мережі Truth Social.

Як зазначають журналісти, очікується, що Трамп не визнає себе винним і буде звільнений до суду.

Варто зауважити, що такий арешт є формальним і не передбачає поміщення Трампа під варту до суду. Він стане вже третім для колишнього президента США за останні чотири місяці.

Справи проти Трампа

Звинувачення у справі про штурм Капітолію стало третьою справою, яку порушили проти Трампа. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А 9 червня йому було пред'явлено звинувачення щодо 37 пунктів справи про "секретні документи", які виявили в його маєтку "Мар-а-Лаго".