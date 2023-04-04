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Трамп виявився не першим: NYT назвало президента США з арештом

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп став другим в історії США главою держави, якого заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

До цього у 1872 році 18-го президента США Улісса Гранта заарештували за перевищення швидкості на одній із вулиць Вашингтона, коли він їхав у кареті з двома кіньми. При цьому це був другий раз за два дні, коли поліцейський зупинив Гранта; першого разу він зробив йому попередження.

Гранта і кількох його друзів, з якими він брав участь у перегонах, доправили до поліцейської дільниці. Усі вони мали внести заставу в розмірі 20 доларів - сума, яка сьогодні еквівалентна приблизно 500 доларам.

Про епізод у біографії Гранта публічно не повідомлялося, проте про нього стало відомо лише 1908 року, коли вашингтонська газета The Sunday Star опублікувала інтерв'ю з тодішнім офіцером у відставці, який зупинив 18-го президента США. Колишнього офіцера звали Вільям Вест, він був чорношкірим, який служив в армії Союзу під час Громадянської війни. Цю історію підтвердило понад 100 років потому поліцейське управління Вашингтона.

Видання зазначає, що в той час, як колишні президенти були під слідством - зокрема, Річард Ніксон і Білл Клінтон - арешт президента Гранта за його кінні пригоди є найближчою подією в історії до арешту Трампа.

Крім того, відтоді найближча до президентського арешту подія сталася, коли Ніксон, зіштовхнувшись із кримінальним переслідуванням, подав у відставку і був беззастережно помилуваний президентом Джеральдом Фордом 1974 року.

Нагадаємо, сьогодні Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де його заарештували до висунення звинувачень.

Раніше стало відомо, що велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс.

Детальніше про ситуацію з Дональдом Трампом читайте у матеріалі РБК-Україна - "Вперше в історії США. У чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт".

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп