Трамп висунув кандидата на посаду посла США в ООН: що про нього відомо

"Для мене велика честь висунути кандидатуру Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН у моєму кабінеті. Еліз - неймовірно сильний, жорсткий та розумний боєць за Америку", - заявив Трамп.

Politico зазначає, що Стефанік є затятим критиком ООН, також вона активно підтримує Ізраїль.

Зокрема, Стефанік неодноразово звинувачувала ООН в антисемітизмі, оскільки в організації критикували війну Армії оборони Ізраїлю з ХАМАС у Секторі Газа. У жовтні вона закликала до "повної переоцінки фінансування ООН з боку США" у відповідь на спроби Палестини виключити Ізраїль з ООН за "воєнні злочини та порушення прав людини".

При цьому у питанні допомоги України її позиція не була такою однозначною. Зокрема Стефанік підтримала ранні пакети допомоги для зміцнення оборони України.

Також вона стала одним з авторів законопроекту, що передбачає санкції проти фінансового та енергетичного секторів Росії та збільшення військової допомоги США Україні перед вторгненням РФ.

Але водночас конгресвумен голосувала проти виділення Україні нового фінансування у розмірі 61 мільярда доларів цього року. Вона виправдала таке рішення тим, що хоч і підтримує ідею військової допомоги Україні, вона не може виступати за надання додаткових коштів на нелетальну допомогу в умовах кризи на кордоні США та Мексики.

Варто зауважити, що наразі посаду посла США в ООН обіймає Лінда Томас-Грінфілд.