Трамп вирішив робити "американське шампанське" і погрожує 200%-вими митами для ЄС

Адміністрація США введе 200-відсоткові мита на вина і шампанське з країн Європейського Союзу. Це допоможе американським виробникам цих продуктів.
Про це заявив президент США Дональд Трамп повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Трамп погрожує ЄС, "одному з найбільш ворожих і таких, що зловживають податковими і тарифними органами у світі", запровадити мита на "всі вина, шампанське та алкогольну продукцію, що поставляється з Франції та інших країн, представлених у ЄС".
Він заявив, що це стане відповіддю на плани ЄС ввести "огидні" 50-відсоткові мита на американський віскі.
Трамп сказав, що пропоновані відповідні заходи США будуть "чудовими для виробників вина і шампанського в США".
У Європейському Союзі "шампанське" (Champagne) є захищеним географічним зазначенням (Protected Designation of Origin, PDO). Це означає, що лише ігристе вино, вироблене у французькому регіоні Шампань за встановленими правилами, може офіційно називатися "шампанським".
Захист назви "Champagne" регулюється законодавством ЄС та міжнародними угодами, такими як Лісабонська угода та Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS).
В інших країнах, включно з Україною, використання слова "шампанське" для вина, що не вироблене в цьому регіоні Франції, заборонене або поступово обмежується відповідно до угод із ЄС. В Україні, наприклад, з 2021 року виробники відмовилися від використання цієї назви, замінюючи її на "ігристе вино".
Нагадаємо, Трамп після свого повернення в Білий дім розв'язав торговельні війни зі своїми союзниками: Канадою, Мексикою та ЄС. Зокрема, Трамп запровадив 25%-ві мита на сталь та алюміній з ЄС. У відповідь Брюссель запровадив власні мита на американські товари вартістю 26 млрд євро.
ЄС націлиться на американську сталеву та алюмінієву продукцію, а також текстиль, сільськогосподарську продукцію та побутову техніку. ЄС також завдасть удару по товарах, які стали предметом його попередньої торговельної війни з Трампом, таких як човни, бурбон і мотоцикли.