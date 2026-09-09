UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп вирішив підвищити роль директора ЦРУ у переговорах щодо України, - FT

19:56 09.09.2026 Ср
2 хв
У Білому домі розглядають зміни після тривалого застою у переговорах
aimg Марія Науменко
Фото: директор ЦРУ США Джон Реткліфф (Getty Images)

Директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати значно більшу роль у переговорах США з Росією та Україною. Вашингтон таким чином намагається пожвавити дипломатичний процес, який тривалий час перебуває у глухому куті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Американські чиновники вже повідомили про можливі зміни своїм європейським колегам.

Йдеться про посилення участі Реткліффа у так званій "човниковій дипломатії" між Москвою та Києвом. Наразі цей напрямок перебуває переважно у компетенції спецпосланця США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

За даними п'яти джерел, обізнаних з планами адміністрації президента США Дональда Трампа, Білий дім розглядає можливість скоротити їхню участь у переговорах. Водночас остаточного рішення щодо змін американський лідер поки не ухвалив.

Представники Реткліффа повідомили європейським чиновникам, що глава ЦРУ відіграватиме більшу роль у контактах між Росією та Україною. Паралельно він підтримуватиме зв'язки з представниками розвідки обох країн.

Що буде з Віткоффом

Посилення ролі Реткліффа не означає, що Віткофф повністю залишить український напрямок. За словами джерел FT, він, найімовірніше, збереже посаду спецпредставника США з мирних місій, яка також охоплює переговори на Близькому Сході.

Водночас Віткофф може продовжити працювати над питанням України паралельно з Реткліффом. За даними співрозмовників видання, між ними вже виникла боротьба за те, хто і в яких питаннях відіграватиме провідну роль.

Європейські столиці позитивно сприйняли можливість посилення ролі Реткліффа. Союзники України очікують хоча б певного прогресу після тривалих переговорів із Росією, які зайшли в глухий кут через небажання російського диктатора Володимира Путіна відмовлятися від своїх вимог.

Крім того, кізні поінформовані джерела РБК-Україна повідомляли, що Реткліфф є одним із найбільш проукраїнськи налаштованих високопосадовців в адміністрації Трампа.

Нагадуємо, 5 вересня, спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві. Під час переговорів сторони обговорили можливі шляхи завершення війни та ідеї щодо мирного врегулювання.

Вже 6 вересня Віткофф і Кушнер приїхали до Києва, де провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами українського лідера, американські чиновники представили кілька дуже гідних ідей щодо мирного врегулювання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЦРУСполучені Штати АмерикиУкраїнаМирні переговориСтів Віткофф