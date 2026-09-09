Трамп вирішив підвищити роль директора ЦРУ у переговорах щодо України, - FT

Американські чиновники вже повідомили про можливі зміни своїм європейським колегам.

Йдеться про посилення участі Реткліффа у так званій "човниковій дипломатії" між Москвою та Києвом. Наразі цей напрямок перебуває переважно у компетенції спецпосланця США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

За даними п'яти джерел, обізнаних з планами адміністрації президента США Дональда Трампа, Білий дім розглядає можливість скоротити їхню участь у переговорах. Водночас остаточного рішення щодо змін американський лідер поки не ухвалив.

Представники Реткліффа повідомили європейським чиновникам, що глава ЦРУ відіграватиме більшу роль у контактах між Росією та Україною. Паралельно він підтримуватиме зв'язки з представниками розвідки обох країн.

Що буде з Віткоффом

Посилення ролі Реткліффа не означає, що Віткофф повністю залишить український напрямок. За словами джерел FT, він, найімовірніше, збереже посаду спецпредставника США з мирних місій, яка також охоплює переговори на Близькому Сході.

Водночас Віткофф може продовжити працювати над питанням України паралельно з Реткліффом. За даними співрозмовників видання, між ними вже виникла боротьба за те, хто і в яких питаннях відіграватиме провідну роль.

Європейські столиці позитивно сприйняли можливість посилення ролі Реткліффа. Союзники України очікують хоча б певного прогресу після тривалих переговорів із Росією, які зайшли в глухий кут через небажання російського диктатора Володимира Путіна відмовлятися від своїх вимог.

Крім того, кізні поінформовані джерела РБК-Україна повідомляли, що Реткліфф є одним із найбільш проукраїнськи налаштованих високопосадовців в адміністрації Трампа.