Трамп випереджає Гарріс лише на 1%, - NYT

Майбутні дебати

Гарріс заявила журналістам про готовність до дебатів з Трампом. Зазначимо, що другі дебати між президентом США Джо Байденом та Трампом мали відбутися 10 вересня на каналі ABC News. Але після виходу глави держави з передвиборчих перегонів, Трамп вирішив перенести дебати на канал Fox News, який вважається до нього близьким. Він висловив готовність до дискусії та заявив, що готовий зустрітися з Гарріс не раз. У той же час вона поки не відповіла, чи дебатуватиме з Трампом на Fox News.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що телеканал Fox News запропонував стати модератором у майбутніх дебатах . Також, за словами представників ЗМІ, вони готові обговорювати дату, формат і місця з публікою або без публіки в залі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .