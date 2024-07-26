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Трамп випереджає Гарріс лише на 1%, - NYT

Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США Камала Гарріс та кандидат у президенти Дональд Трамп мають майже рівний рівень підтримки. Їх розділяє лише 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними дослідження NYT та інституту Siena College, за колишнього лідера США готові віддати голос 48% виборців, а за віце-президента - 47%. Мова йде про ймовірних виборців.

Серед зареєстрованих ситуація відрізняється на два відсоткові пункти: за Трампа готові проголосувати 48% виборців, за Гарріс – 46%.

Видання зазначає, що скоротити значну перевагу Трампа допомогло, ймовірно, швидке переформатування демократичної коаліції. Як пише NYT, Гарріс отримала 93% підтримки від демократів - таку саму частку, яку Трамп отримував від республіканців.

Майбутні дебати

Гарріс заявила журналістам про готовність до дебатів з Трампом. Зазначимо, що другі дебати між президентом США Джо Байденом та Трампом мали відбутися 10 вересня на каналі ABC News. Але після виходу глави держави з передвиборчих перегонів, Трамп вирішив перенести дебати на канал Fox News, який вважається до нього близьким. Він висловив готовність до дискусії та заявив, що готовий зустрітися з Гарріс не раз. У той же час вона поки не відповіла, чи дебатуватиме з Трампом на Fox News.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що телеканал Fox News запропонував стати модератором у майбутніх дебатах . Також, за словами представників ЗМІ, вони готові обговорювати дату, формат і місця з публікою або без публіки в залі.

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