Трамп випереджає Байдена у гіпотетичних виборах, - соцопитування

Серед зареєстрованих виборців, Трампа на виборах готові підтримати 48% респондентів, а 43% проголосували б за Байдена.

Опитування також продемонструвало, що 65% зареєстрованих виборців вважають, що країна йде "неправильним шляхом", тоді як 24% впевнені у зворотному.

Крім того, зареєстрованих виборців спитали, за кого вони голосували на останніх президентських виборах у 2020 році. 44% відповіли, що голосували за Байдена, а 34% - за Трампа. 18% відсотків опитаних сказали, що не брали участі в цих виборах.

Опитування проводилося з 25 по 28 лютого. У ньому взяли участь 980 зареєстрованих виборців з усієї країни.

Президентські вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у перегонах бере участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Наприкінці лютого Трамп і Байден виграли свої праймеріз у штаті Мічиган. Однак Байден зіткнувся з проблемами: близько 100 тис виборців обрали у бюлетені варіант "не визначився". Таким чином виборці підтримали Демократичну партію, але не перелічених у бюлетені кандидатів, та є протестом проти дій Байдена щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Крім того, Трамп переміг у праймеріз від республіканців у Південній Кароліні, рідному штаті його суперниці Ніккі Гейлі.

Тим часом Білий дім "занепокоєний" можливим втручанням Росії у вибори США.

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