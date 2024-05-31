Трамп винен у кримінальній справі: чи зможе він балотуватися в президенти США

Незрозуміло, як засудження Трампа може вплинути на результат виборів. Але якщо він переможе, США вперше отримають засудженого злочинця на посаді глави держави.

Трамп не зможе помилувати себе у разі переобрання, тому що справу було порушено державними, а не федеральними прокурорами.

Проте у двох федеральних справах Трамп теоретично у разі переобрання міг би наказати Міністерству юстиції припинити розгляд справ.

Суд визнав Трампа винним у першій справі