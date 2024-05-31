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Трамп виновен в уголовном деле: сможет ли он баллотироваться в президенты США

Фото: Экспрезидент США Дональд Трапм (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Бывший президент США Дональд Трамп все еще может баллотироваться в президенты. Конституция США устанавливает несколько требований к кандидатам, включая отсутствие ограничений на основе характера или судимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Непонятно, как осуждение Трампа может повлиять на исход выборов. Но если он победит, США впервые получат осужденного преступника в должности главы государства.

Трамп не сможет помиловать себя в случае переизбрания, потому что дело возбуждено государственными, а не федеральными прокурорами.

Однако по двум федеральным делам Трамп теоретически в случае переизбрания мог бы приказать Министерству юстиции прекратить рассмотрение дел.

Суд признал Трампа виновным в первом деле

Дональд Трамп был признан виновным по всем пунктам обвинения по делу о попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс за молчание об их сексе. Приговор будет оглашен 11 июля.

Экспрезидент обвинил прокуратуру и суд в предвзятости и выполнении политического заказа действующего президента США Джо Байдена.

Обвинения касаются 130 000 долларов в виде платежей, которые компания Трампа совершила его тогдашнему адвокату Майклу Коэну. Тот заплатил эту сумму от имени Трампа, чтобы не дать порноактрисе Сторми Дэниелс обнародовать свои заявления о сексуальных отношениях с Трампом десять лет назад. Трамп отрицает факт этой встречи.

Прокуроры утверждают, что выплаты Коэну были ошибочно зарегистрированы в качестве судебных гонораров. Прокуратура назвала эти деньги частью схемы укрывательства скандальных историй, которые, как боялся Трамп, могли бы помочь его сопернику на выборах 2016 года.

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Дональд Трамп