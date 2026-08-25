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Трамп вимагає перейменувати озеро Онтаріо через напружені відносини з Канадою

17:46 25.08.2026 Вт
2 хв
США пропонують радикально змінити назву озера
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Озеро Онтаріо, назване на честь канадської провінції, незабаром може перетворитися на "озеро Америка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у соцмережі Truth Social, повідомляє Associated Press.

Трамп перейменує озеро

Озеро Онтаріо розташоване на кордоні США та Канади.

"Сполучені Штати серйозно розглядають можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки ми більше не розраховуємо вести значний бізнес з Онтаріо. Дякую за увагу до цього питання!" - пише Трамп.

Згодом президент назвав канадців "клоунами", яких "хтось має змусити стати в стрій, інакше наслідки будуть набагато гіршими!".

Відносини США та Канади

Наразі двосторонні торговельні переговори між Канадою та Сполученими Штатами зірвані. США запровадили 50% мита на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів.

Підвищені мита на:

  • алкоголь,
  • електрообладнання,
  • хокейне спорядження з Канади.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп обурився торгівлею та економічними відносинами з Канадою і закликав припинити нинішній формат співпраці.

Також повідомлялося, що торгові переговори між США та Канадою завершилися без домовленості. У підсумку Вашингтон запровадив 50% мита на частину канадських товарів, а Оттава пообіцяла відповісти аналогічними заходами.

Крім того, нові тарифи проти Канади запроваджують відповідно до розділу 338 Закону про тарифи США 1930 року. Ця норма дозволяє президенту встановлювати мита до 50% на імпорт з іноземної країни у відповідь на нерівне оподаткування або дискримінаційні торгівельні заходи.

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Сполучені Штати АмерикиКанадаДональд Трамп