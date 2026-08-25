Трамп вимагає перейменувати озеро Онтаріо через напружені відносини з Канадою

Трамп перейменує озеро

Озеро Онтаріо розташоване на кордоні США та Канади.

"Сполучені Штати серйозно розглядають можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки ми більше не розраховуємо вести значний бізнес з Онтаріо. Дякую за увагу до цього питання!" - пише Трамп.

Згодом президент назвав канадців "клоунами", яких "хтось має змусити стати в стрій, інакше наслідки будуть набагато гіршими!".

Відносини США та Канади

Наразі двосторонні торговельні переговори між Канадою та Сполученими Штатами зірвані. США запровадили 50% мита на канадські товари загальною вартістю близько 20 мільярдів доларів.

Підвищені мита на: