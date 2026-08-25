Трамп требует переименовать озеро Онтарио из-за напряженных отношений с Канадой

Озеро Онтарио, названное в честь канадской провинции, скоро может превратиться в "озеро Америка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social, сообщает Associated Press .
Озеро Онтарио находится на границе США и Канады.
"Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность изменения названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку мы больше не рассчитываем вести значительный бизнес с Онтарио. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - пишет Трамп.
Впоследствии президент назвал канадцев "клоунами", которых "кто должен заставить стать в строй, иначе последствия будут гораздо хуже!".
В настоящее время двусторонние торговые переговоры между Канадой и Соединенными Штатами сорваны. США ввели 50% пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов.
Повышены пошлины на:
Ранее РБК-Украина писало, чтоТрамп возмутился торговлей и экономическими отношениями с Канадой и призвал прекратить нынешний формат сотрудничества.
Также сообщалось, что торговые переговоры между США и Канадой завершились без уговора. В итоге Вашингтон ввел 50% пошлины на часть канадских товаров, а Оттава пообещала ответить аналогичными мерами.
Кроме того, новые тарифы против Канады вводятся в соответствии с разделом 338 Закона о тарифах США в 1930 году. Эта норма позволяет президенту устанавливать пошлины до 50% на импорт из иностранной страны в ответ на неравное налогообложение или дискриминационные торговые меры.