Трамп требует переименовать озеро Онтарио из-за напряженных отношений с Канадой

Трамп переименует озеро

Озеро Онтарио находится на границе США и Канады.

"Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность изменения названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку мы больше не рассчитываем вести значительный бизнес с Онтарио. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - пишет Трамп.

Впоследствии президент назвал канадцев "клоунами", которых "кто должен заставить стать в строй, иначе последствия будут гораздо хуже!".

Отношения США и Канады

В настоящее время двусторонние торговые переговоры между Канадой и Соединенными Штатами сорваны. США ввели 50% пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов.

Повышены пошлины на: