У Трампа використають "зелений банк" Байдена для прориву в ядерній енергетиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що США планують використати "зелений банк" на суму 400 млрд доларів, який президент колись намагався закрити, для фінансування мільярдів доларів у кредитах на ядерні реактори, геотермальну енергетику та видобуток критично важливих корисних копалин. Про це йдеться у бюджетному запиті адміністрації президента Трампа на 2026-й фінансовий рік.

Фінансування, передусім, буде спрямоване на підтримку будівництва малих ядерних реакторів, а також на неперевірені передові ядерні реактори, що мали складнощі з набуттям популярності.

Загалом, Міністерство енергетики США хоче запропонувати більше ніж 67 млрд доларів у вигляді кредитних гарантій та іншого фінансування впродовж наступних двох фінансових років, і просить Конгрес затвердити близько 750 млн доларів для покриття витрат на надання деяких із цих кредитів.

У бюджетному запиті адміністрації також пропонується відкликати близько 2,3 млрд доларів з програми кредитування транспортних засобів, яка у 2010 році надала кредит у 465 млн доларів компанії Tesla Inc., коли вона намагалася запустити у виробництво свій проривний седан Model S.

Це скорочення, разом зі скасуванням програми кредитування в ухваленому Палатою представників законопроекті про податки та витрати, фактично вб'є так звану "Програму прямих кредитів на виробництво автомобілів нових технологій", зазначив Кеннеді Нікерсон, який раніше працював в Офісі кредитних програм, а зараз є співробітником інвестиційної дослідницької компанії Capstone LLC.

Кредитна програма, яка зросла до 400 мільярдів доларів після грошових вливань за часів президента Джо Байдена, привернула увагу потужних опонентів, таких як консервативний Фонд "Спадщина", який закликав до її ліквідації у своєму проекті політики "Проект 2025".

Хоча президент Дональд Трамп якось запропонував ліквідувати програму Міністерства енергетики, стверджуючи під час свого першого терміну, що уряд не має права визначати переможців і переможених, пізніше його адміністрація намагалася використати банк для фінансування власних енергетичних пріоритетів.

Міністр енергетики Кріс Райт, який проводить огляд програми, заявив, що не має наміру просувати мільярдні кредити, видані за часів адміністрації Байдена. За його словами, він уже вирішив скасувати деякі з цих кредитів, зокрема кредитну гарантію на 3 млрд доларів, видану компанії Sunnova Energy Intentional Inc. після того, як вона повідомила чиновникам про небажання надалі користуватися цими коштами.

Однак Міністерство у бюджетних документах зазначає, що інтерес до кредитної програми "залишається високим" - у відомстві отримали понад 216 млрд доларів у вигляді запитів на фінансування.