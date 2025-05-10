ua en ru
Сб, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп хоче прискорити будівництво АЕС у США: Bloomberg дізналося, навіщо

Субота 10 травня 2025 05:42
UA EN RU
Трамп хоче прискорити будівництво АЕС у США: Bloomberg дізналося, навіщо Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Команда Трампа розробляє укази, щоб прискорити схвалення і будівництво атомних електростанцій по всій території США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами співробітника з адміністрації та інших джерел, робота над проєктом ще не завершена. Також глава Білого дому ще не підписав рішення.

Раніше президент США Дональд Трамп і його помічники неодноразово наголошували на важливості рясної та недорогої електрики для енергоємної індустрії штучного інтелекту, щоб допомогти США виграти глобальні перегони за домінування в технології, яка зароджується.

"Ми повинні перемогти в перегонах за штучний інтелект і очолити їх, а це потребуватиме набагато більше енергії", - сказав у квітні міністр енергетики США Кріс Райт на засіданні Кабміну з Трампом.

Президент уже офіційно заявив, що США перебувають у лещатах надзвичайної енергетичної ситуації, пославшись на імперативи національної та економічної безпеки і спробувавши прискорити будівництво електростанцій, трубопроводів і ліній електропередачі по всій країні.

За словами джерел, обговорювані проєкти указів поставлять цілі щодо швидкого будівництва АЕС по всій країні і відродження домінування США в галузі.

Щонайменше, один із потенційних заходів передбачає внесення змін до Комісії з ядерного регулювання, що може прискорити розгляд проєктів АЕС, зокрема нових малих модульних реакторів, які обіцяють більш швидке розгортання.

Одне з джерел сказало, що ініціатива також може задіяти міць Пентагону, розміщуючи нові станції на військових об'єктах або забезпечуючи їх електроенергією.

Китай прагне обігнати США у виробленні атомної енергії

Нагадаємо, у квітні держрада Китаю схвалила будівництво щонайменше 10 нових реакторів, висловивши впевненість, що ядерна енергетика залишиться центральним елементом переходу країни до екологічно чистої енергетики.

У країні на даному етапі будується 30 реакторів, що становить майже половину від загальної кількості у світі. Як писало Bloomberg, очікується, що до кінця десятиліття Китай відійде від США і стане найбільшим у світі виробником атомної енергії.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки АЕС Дональд Трамп Електроенергія
NEWS
РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну
РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику