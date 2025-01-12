Чи може Трамп захопити Гренландію: що каже його радник

Відповідаючи на запитання, чи серйозно Трамп ставиться до використання військової потужності, Волц сказав, що "він дуже серйозно ставиться до загроз, з якими" США стикаються в Арктиці та Західній півкулі.

"Досить того, що наші супротивники, які прийшли в Західну півкулю, загрожують нашій національній безпеці, і президент Трамп готовий зробити великі і сміливі кроки, щоб забезпечити надійний захист Сполучених Штатів", - сказав він.

Після журналіст поставив Волцу запитання про те, чи буде обраний президент США використовувати військову силу для захоплення Гренландії та Панамського каналу. Відповідаючи на це, радник Трампа сказав, що новий глава держави не виключить жодного варіанту.

"(Дональд Трамп - ред.) ніколи не відкине жодного варіанту, на відміну від, відверто кажучи, його попередника, тому, коли йдеться про нашу національну оборону, це має першорядне значення для головнокомандувача", - резюмував Волц.