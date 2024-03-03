Трамп виграв кокуси республіканців у трьох штатах

Всі три перегони Трамп поки що виграв з великим відривом. До середини березня він може здобути достатньо делегатів, щоб обратися єдиним кандидатом на виборах від Республіканської партії.

Штат Мічиган

Республіканці Мічигану на своєму з'їзді в Гранд-Репідс розподілили 39 з 55 делегатів від штату на президентські вибори.

Трамп легко переміг на праймеріз з перевагою у понад 40% голосів, отримавши 68% голосів проти 27% у Гейлі й отримавши 1575 голосів від 39 делегатів на дільницях. Його суперниця Ніккі Гейлі взяла 37 делегатів з 263 республіканців, присутніх в окрузі Бун.

Водночас, значна частина низових партійних сил пропустила з'їзд через затяжні наслідки багатомісячної суперечки за лідерство в партії.

Республіканці Мічигану були змушені розділити своїх делегатів на дві частини після того, як демократи, які контролюють уряд штату, перенесли Мічиган до дострокових праймеріз, порушивши правила національної Республіканської партії.

Штат Міссурі

Виборці вишикувалися біля церкви в Колумбії, де розташований Університет Міссурі, ще до того, як двері відчинилися для проведення зборів. Увійшовши всередину, вони почули заклики від прихильників кандидатів.

Прихильники швидко переходили в той чи інший бік кімнати, залежно від того, хто їм більше подобався - Трамп чи Гейлі. Після того, як вони обрали сторону, між учасниками зборів було мало дискусій.

Цей рік став першим випробуванням нової системи, якою майже повністю керують волонтери з боку республіканців.

Збори були організовані після того, як губернатор Республіканської партії Майк Парсон підписав закон 2022 року, який, серед іншого, скасував заплановані на 12 березня президентські праймеріз.

Законодавці не змогли відновити праймеріз, незважаючи на заклики до цього як лідерів Республіканської, так і Демократичної партій штатів. Демократи проведуть партійні праймеріз 23 березня.

Трамп двічі перемагав за старою системою президентських праймеріз у Міссурі.

Штат Айдахо

Минулого року законодавці штату Айдахо ухвалили закон про скорочення витрат, який мав на меті перенести всі праймеріз штату на одну дату в травні. Але цей закон ненавмисно повністю скасував президентські праймеріз.

Очолюваний республіканцями законодавчий орган, розглядав можливість проведення спеціальної сесії для відновлення президентських праймеріз, але не зміг вчасно узгодити пропозицію, що залишило обом партіям єдиним варіантом проведення президентських кокусів.

"Я думаю, що виникло багато плутанини, тому що більшість людей не усвідомлюють, що наш законодавчий орган фактично проголосував за недосконалий законопроект. Тож кокуси - це лише найкращий сценарій, щоб отримати можливість проголосувати за кандидата в президенти і висунути його від Республіканської партії", - сказав Джессі Брайант, який працював волонтером на місці проведення кокусів біля центру Бойсе.

Одним з цих виборців був Джон Грейвс, інженер пожежної охорони з Бойсе. Він сказав, що кокуси пройшли швидко і легко, мало чим відрізняючись від традиційних республіканських праймеріз в Айдахо. Він очікував, що перемога дістанеться Трампу.

"Це дуже консервативний штат, тому я думаю, що Трамп, ймовірно, досить легко впорається з ним. І мені це подобається, - сказав Грейвс.

Збори демократів відбудуться не раніше 23 травня.

Останні кокуси Республіканської партії в Айдахо відбулися у 2012 році, коли близько 40 тисяч з майже 200 тисяч зареєстрованих республіканських виборців штату прийшли, щоб обрати свого кандидата.

Цього року всі республіканські виборці, які бажають взяти участь у кокусах, повинні будуть прийти особисто. Вони голосуватимуть після того, як вислухають короткі промови кандидатів або їхніх представників.

Якщо один з кандидатів отримає більше 50% голосів по всьому штату, він отримає всіх делегатів від Айдахо. Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, то кожен кандидат, який набере щонайменше 15% від загальної кількості голосів, отримає пропорційну кількість делегатів.

Республіканська партія Айдахо оголосить результати після підрахунку всіх голосів по всьому штату.

На праймеріз в Айдахо у 2016 році Трамп посів друге місце, поступившись сенатору Теду Крузу з Техасу.

"Супервівторок" і шанси Ніккі Гейлі

Як повідомляє Bloomberg, незабаром перегони перенесуться на "супервівторок" 5 березня, коли в 15 штатах відбудуться номінаційні конкурси Республіканської партії. Гейлі пообіцяла залишатися в гонці до цього часу. Вона продовжувала агітацію та збір коштів протягом останнього тижня після нищівної поразки від Трампа минулої суботи в Південній Кароліні, штаті, де вона двічі була губернатором.

Екс-посол США в ООН стверджує, що вона має залишатися в гонці, незважаючи на малоймовірні шанси, щоб дати виборцям вибір окрім Трампа. Вона переконувала виборців, що юридичні проблеми екс-президента відволікатимуть його від кампанії, що зробить його менш бажаним кандидатом, який кине виклик чинному президенту Джо Байдену.

Незважаючи на поразку, Гейлі перевершила очікування опитувань у кількох штатах, де відбулося дострокове голосування. Вона отримала понад 43% голосів у Нью-Гемпширі та майже 40% у своєму рідному штаті Південна Кароліна, - в обох штатах, де вона провела значний час у передвиборчій кампанії.

"На наших республіканських праймеріз є величезна кількість виборців, які кажуть, що хочуть альтернативи", - сказала Гейлі минулого тижня.

Маючи за плечима перемоги в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер ще й у Мічигані, Міссурі та Айдахо, Трамп став безперечним лідером гонки, а Хейлі тримається завдяки підтримці з боку спонсорів, зацікавлених в альтернативі екс-президенту.

Кокуси - збори прихильників та членів партії. На відміну від праймеріз, які проводять владу штатів перед президентськими виборами в США, кокуси влаштовує партійний апарат. Від їх результатів залежить голосування за кандидата у президенти на з'їзді.

Президентські вибори у США

Президентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, також бере участь екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Наприкінці лютого Трамп і Байден виграли свої праймеріз у штаті Мічиган.

Крім того, Трамп переміг у праймеріз від республіканців у Південній Кароліні, рідному штаті його суперниці Ніккі Гейлі.

Тим часом Трамп випереджає Байдена за результатами соціологічного дослідження, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем.

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