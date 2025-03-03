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Трамп відповів, чи вважає він "мертвою" угоду з Україною про копалини

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп не вважає, що угода з Україною про корисні копалини "мертва". Така угода все ще вигідна для Вашингтона.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Один із кореспондентів запитав у Трампа, чи вважає він угоду з Україною про мінерали "мертвою".

"Ні, я так не думаю. Я думаю, що це велика угода для нас", - відповів президент США.

Потім Трамп укотре розкритикував 46-го президента США Джо Байдена за те, що той нібито виділив на допомогу Україні 350 млрд доларів. І за ці кошти Америка могла б "модернізувати весь флот".

"А ми повертаємо все це і навіть більше. І те, що нам потрібно, дуже важливо для бізнесу, про який ми тут говоримо, з чіпами, напівпровідниками і всім іншим. Нам потрібні рідкісноземельні ресурси. І в угоді для нас є найкращі рідкісноземельні ресурси", - додав він.

Також Трамп уточнив, що для відновлення переговорів з Україною щодо такої угоди він хоче, щоб президент Володимир Зеленський "був більш вдячним".

"Ми дали їм набагато більше, ніж Європа, а Європа повинна була дати більше, ніж ми, тому що, як ви знаєте, це прямо тут. Це кордон. Ця країна (Україна - ред.) справді була як паркан або кордон", - заявив президент США.

Угода про корисні копалини

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Україна і США погодили угоду про корисні копалини. У її рамках планувалося створити інвестиційний фонд, до якого надходитимуть доходи України від продажу своїх ресурсів.

Угоду мали підписати в п'ятницю, 28 лютого, у Білому домі під час візиту президента України Володимира Зеленського. Але Трамп і Зеленський посварилися під час спілкування з журналістами.

У підсумку глава української держави покинув Білий дім передчасно, а підписання угоди було скасовано.

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