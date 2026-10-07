Трамп відповів, чи вважає чуму в Росії біологічною зброєю

"Ми так не вважаємо. Ми незабаром це з’ясуємо, але поки що так не вважаємо", - зазначив він.

Трамп також повідомив про те, що росіяни кажуть, що ситуація нібито "повністю під контролем".

Крім того, американського лідера запитали про те, чи відчуває він зараз від Росії те саме, що відчував від Китаю на початку пандемії COVID.

"Китай не багато говорив, і Росія теж не багато говорить. Але вони заявляють, що ситуація повністю під їхнім контролем", - заявив Трамп.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що 25 вересня 28-річна Дар’я Шипілова, яка працювала у науково-дослідному інституті боротьби з чумою в Іркутській області РФ, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

Після цього, 29 вересня, жінку госпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії. У ніч проти 2 жовтня вона померла.

Після цього ЗМІ повідомили, що російського диктатора запідозрили у приховуванні інформації щодо спалаху чуми в Іркутській області.