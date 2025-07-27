UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп відмовився встановити тариф проти ЄС нижче 15%

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує встановлювати мита проти Євросоюзу нижче 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зокрема, журналісти запитали Трампа, чи може він запропонувати кращу тарифну ставку для ЄС, ніж 15%. Відповідь його була такою:

"Кращу, тобто нижчу? Ні", - сказав президент США.

Тарифи Трампа проти ЄС

Нагадаємо, що Трамп дав ЄС можливість домовитися зі США про торговельну угоду до 1 серпня 2025 року. У разі, якщо цього не станеться, він пригрозив запровадити 30% базове мито на товари з ЄС, що імпортуються в Америку.

Сьогодні Reuters написало, що напередодні зустрічі Трампа і фон дер Ляєн команди США і ЄС вели фінальні переговори щодо тарифів.

Також дипломати ЄС заявили, що угода міститиме 15% базовий тариф на товари з Євросоюзу, що відображатиме торговельну угоду між США і Японією.

Водночас, угода, як передбачається, включатиме 50% тариф на європейську сталь і алюміній, на які можуть бути введені експортні квоти.

Чиновники ЄС зберігають надію, що базовий тариф у розмірі 15% застосовуватиметься, зокрема, і до легкових автомобілів, замінивши поточне мито в розмірі 27,5%.

Детальніше про хід переговорів і попередньо узгоджений документ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйєнЄвросоюз