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Трамп отказался установить тариф против ЕС ниже 15%

Воскресенье 27 июля 2025 20:36
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Трамп отказался установить тариф против ЕС ниже 15% Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует устанавливать пошлины против Евросоюза ниже 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В частности, журналисты спросили Трампа, может ли он предложить более лучшую тарифную ставку для ЕС, нежели 15%. Ответ его был таков:

"Лучше, то есть ниже? Нет", - сказа президент США.

Тарифы Трампа против ЕС

Напомним, что Трамп дал ЕС возможность договориться с США торговой сделке до 1 августа 2025 года. В случае, если этого не произойдет, он пригрозил ввести 30% базовую пошлину на товары из ЕС, которые импортируются в Америку.

Сегодня Reuters написало, что накануне встречи Трампа и фон дер Ляйен команды США и ЕС вели финальные переговоры по тарифам.

Также дипломаты ЕС заявили, что сделка будет включать в себя 15% базовый тариф на товары из Евросоюза, что будет отражать торговое соглашение между США и Японией.

В то же время, сделка, как предполагается, будет включать 50% тариф на европейскую сталь и алюминий, на которые могут быть введены экспортные квоты.

Чиновники ЕС сохраняют надежду, что базовый тариф в размере 15% будет применяться в том числе и к легковым автомобилям, заменив текущую пошлину в размере 27,5%.

Подробнее о ходе переговоров и предварительно согласованном документе - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен Евросоюз
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