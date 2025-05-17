Трамп відмовився назвати Путіна перешкодою для миру і згадав "важку зустріч" із Зеленським

Американський президент під час інтерв'ю в програмі Special Report на телеканалі Fox News на запитання журналіста стосовно відмови Путіна зустрітися із Зеленським у Туреччині не став називати главу Кремля перешкодою для миру з Україною.

Трамп висловив думку, що російський диктатор "втомився" від війни проти України.

"Я думаю, що Путін втомився від усього цього. Він виглядає погано, і він хоче виглядати добре. Не забувайте, це мало закінчитися за тиждень", - сказав президент США.

Крім того, в ході інтерв'ю Трамп змістив акцент на Зеленського, знову повторивши твердження про відсутність "козирів" у нього.

Американський лідер, зокрема, висловився про "регулярні нарікання" з боку українського колеги в питанні передачі оборонної допомоги.

"Послухайте, у мене була справжня важка зустріч із Зеленським, тому що мені не сподобалося те, що він сказав, і він не полегшував. І я завжди казав, що у нього немає карт, і він не має карт, знаєте, я чесно кажу. У нього немає карт", - сказав президент США журналісту Брету Баєру з Fox News.

Також Трамп знову похвалив свого представника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, та висловився про очікувану зустріч з Путіним.

"Він за столом, і він хотів цієї зустрічі. І я завжди відчував, що зустріч не може бути без мене, тому що я не думаю, що угода пройде. Ми повинні зібратися разом, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це, тому що я втомився від того, що інші люди ходять і зустрічаються", - сказав Трамп.

Питання щодо зустрічі Трампа і Путіна

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що особиста зустріч президентів США та Росії нібито може зрушити процес із мертвої точки.

Пізніше і Трамп зробив заяву про те, що не очікує жодних зрушень у переговорах щодо України, поки він особисто не зустрінеться з диктатором Путіним.