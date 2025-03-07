Трамп відклав введення підвищених мит на авто з Канади та Мексики

Зазначається, що Трамп ухвалив рішення про місячну відстрочку після переговорів з керівниками концернів Ford, General Motors та Stellantis. Американські автовиробники підтримали ідею запровадження мит, проте заявили, що хочуть бачити більше визначеності у тарифній політиці країни.

Крім "Великої детройтської трійки", відстрочка президента США поширюється на компанії Honda та Toyota. Відповідно до вимог NAFTA, щоб уникнути загороджувального мита, автомобілі повинні щонайменше на 75 відсотків складатися з запчастин північноамериканського виробництва.

Експерти прогнозують, що мито призведе до зростання цін на машини в США на суму від трьох до семи тисяч доларів. Також подорожчання призведе до зниження активності на ринку, а виробники будуть змушені збільшити витрати на переоснащення виробничих майданчиків.