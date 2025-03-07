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Трамп отложил введение повышенных пошлин на авто из Канады и Мексики

Фото: Трамп отложил введение повышенных пошлин на авто из Канады и Мексики (gm.ca)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп отложил введение дополнительных пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики, активировав 30-дневную отсрочку для товаров, касающихся производства транспортных средств и укладывающихся в рамки соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Трамп принял решение о месячной отсрочке после переговоров с руководителями концернов Ford, General Motors и Stellantis. Американские автопроизводители поддержали идею введения пошлин, однако заявили, что хотят видеть больше определенности в тарифной политике страны.

Кроме "Большой детройтской тройки", отсрочка президента США распространяется на компании Honda и Toyota. В соответствии с требованиями NAFTA, чтобы избежать заградительной пошлины, автомобили должны как минимум на 75 процентов состоять из запчастей североамериканского производства.

Эксперты прогнозируют, что пошлина приведет к росту цен на машины в США на сумму от трех до семи тысяч долларов. Также подорожание приведет к снижению активности на рынке, а производители будут вынуждены увеличить расходы на переоснащение производственных площадок.

 

 

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампАвтомобильный рынок