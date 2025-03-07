Трамп отложил введение повышенных пошлин на авто из Канады и Мексики

Отмечается, что Трамп принял решение о месячной отсрочке после переговоров с руководителями концернов Ford, General Motors и Stellantis. Американские автопроизводители поддержали идею введения пошлин, однако заявили, что хотят видеть больше определенности в тарифной политике страны.

Кроме "Большой детройтской тройки", отсрочка президента США распространяется на компании Honda и Toyota. В соответствии с требованиями NAFTA, чтобы избежать заградительной пошлины, автомобили должны как минимум на 75 процентов состоять из запчастей североамериканского производства.

Эксперты прогнозируют, что пошлина приведет к росту цен на машины в США на сумму от трех до семи тысяч долларов. Также подорожание приведет к снижению активности на рынке, а производители будут вынуждены увеличить расходы на переоснащение производственных площадок.