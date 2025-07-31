Трамп відклав введення 30% мит на імпорт із Мексики ще на 90 днів
Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження тимчасової домовленості щодо тарифів із Мексикою ще на 90 днів на тлі наближення крайнього терміну для укладання торгових угод.
Як передає РБК-Україна, про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
Як повідомив американський лідер, сьогодні він провів "дуже успішну" розмову з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум.
"Складність угоди з Мексикою дещо відрізняється від інших країн через проблеми та переваги кордону. Ми домовилися продовжити на 90 днів ту саму угоду, яку ми мали протягом останнього короткого періоду", - розповів Трамп.
Таким чином, за його словами, Мексика продовжить сплачувати 25%-й тариф на фентаніл, 25%-й тариф на автомобілі та 50%-й тариф на сталь, алюміній і мідь.
Крім того, Мексика погодилася "негайно скасувати свої нетарифні торговельні бар'єри, яких було чимало".
"Ми будемо перемовлятися з Мексикою протягом наступних 90 днів з метою підписання торговельної угоди десь у межах 90-денного періоду або довше", - додав американський президент.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив тарифи проти великої кількості країн ще у квітні.
Але після цього американський лідер "поставив на паузу" своє рішення на 90 днів, щоб вести з іншими країнами переговори про торговельні угоди.
12 липня Трамп заявив, що стосовно Євросоюзу і Мексики ввів 30% мита на імпорт.
За словами президента США, починаючи з 1 серпня товари, які імпортуються з ЄС і Мексики до Америки, обкладатимуться 30% митом.
Зазначимо, з ЄС Трамп вже уклав торгівельну угоду, а от з Мексикою ще тривають переговори.