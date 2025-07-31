Трамп отложил введение 30% пошлин на импорт из Мексики еще на 90 дней

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении временной договоренности по тарифам с Мексикой еще на 90 дней на фоне приближения крайнего срока для заключения торговых соглашений.

Как передает РБК-Украина , об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social .

Как сообщил американский лидер, сегодня он провел "очень успешный" разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

"Сложность соглашения с Мексикой несколько отличается от других стран из-за проблем и преимущества границы. Мы договорились продлить на 90 дней то же соглашение, которое мы имели в течение последнего короткого периода", - рассказал Трамп.

Таким образом, по его словам, Мексика продолжит платить 25%-й тариф на фентанил, 25%-й тариф на автомобили и 50%-й тариф на сталь, алюминий и медь.

Кроме того, Мексика согласилась "немедленно отменить свои нетарифные торговые барьеры, которых было немало".

"Мы будем вести переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписания торгового соглашения где-то в пределах 90-дневного периода или дольше", - добавил американский президент.