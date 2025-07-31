ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп отложил введение 30% пошлин на импорт из Мексики еще на 90 дней

Четверг 31 июля 2025 19:46
UA EN RU
Трамп отложил введение 30% пошлин на импорт из Мексики еще на 90 дней Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении временной договоренности по тарифам с Мексикой еще на 90 дней на фоне приближения крайнего срока для заключения торговых соглашений.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Как сообщил американский лидер, сегодня он провел "очень успешный" разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

"Сложность соглашения с Мексикой несколько отличается от других стран из-за проблем и преимущества границы. Мы договорились продлить на 90 дней то же соглашение, которое мы имели в течение последнего короткого периода", - рассказал Трамп.

Таким образом, по его словам, Мексика продолжит платить 25%-й тариф на фентанил, 25%-й тариф на автомобили и 50%-й тариф на сталь, алюминий и медь.

Кроме того, Мексика согласилась "немедленно отменить свои нетарифные торговые барьеры, которых было немало".

"Мы будем вести переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписания торгового соглашения где-то в пределах 90-дневного периода или дольше", - добавил американский президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел тарифы против большого количества стран еще в апреле.

Но после этого американский лидер "поставил на паузу" свое решение на 90 дней, чтобы вести с другими странами переговоры о торговых соглашениях.

12 июля Трамп заявил, что в отношении Евросоюза и Мексики ввел 30% пошлины на импорт.

По словам президента США, начиная с 1 августа товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в Америку, будут облагаться 30% пошлиной.

Отметим, с ЕС Трамп уже заключил торговое соглашение, а вот с Мексикой еще продолжаются переговоры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Мексика Дональд Трамп
Новости
Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину
Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции