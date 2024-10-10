Трамп відхилив запрошення Fox News на дебати з Гарріс наприкінці жовтня

Як пише агентство, відмова була озвучена через кілька годин після того, як Fox News запросив двох кандидатів у президенти взяти участь у можливих других дебатах 24 або 27 жовтня. У своїй заяві телеканал наголосив, що другі дебати "дадуть можливість кожному кандидату висловити свої заключні аргументи".

"РЕВАНША НЕ БУДЕ, ТАК ЩО НІЧОГО ОБГОВОРЮВАТИ", - написав Трамп великими літерами на своїй платформі Truth Social.

Нагадаємо, що перші і, можливо, єдині дебати між Гарріс та Трампом пройшли 10 вересня на телеканалі ABC News. Тоді кандидат від Демократичної партії змусила Трампа зайняти оборонну позицію, обрушивши на нього цілу низку нападок щодо його придатності для займаної посади, його підтримки обмежень на аборти та його численні юридичні проблеми.

Також зазначимо, що згідно з опитуваннями після перших дебатів, Трамп їх програв. В оточенні колишнього президента за лаштунками вимовляли схожі речі. Зокрема, союзники Трампа у неформальних розмовах говорили, що у кращому разі республіканець виступив на нічию, а в найгіршому – програв.

Чого не сказати про дебати Трампа із президентом США Джо Байденом наприкінці червня. Тоді явним переможцем був кандидат від Республіканської партії, а невдалий виступ Байдена призвів до того, що він знявся з президентських перегонів, і замість нього кандидатом стала віце-президент США Камала Гарріс.