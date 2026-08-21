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Трамп відхилив таємне прохання Зеленського щодо Starlink, - FT

12:22 21.08.2026 Пт
2 хв
Чому президент США ухвалив таке рішення?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не захотів домовлятися з американським мільярдером Ілоном Маском про розширення дії Starlink для України навіть після особистого прохання президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами інсайдерів, Зеленський просив Трампа, щоб той домовився з Маском про розширення дії Starlink для ЗСУ за межами України - на територію Росії.

Український лідер пояснював главі Білого дому, що це допоможе Силам оборони ефективніше "полювати" на російські ракетні установки. Таким чином, ЗСУ могли б зривати пуски ворожих балістичних ракет і не лише їх.

"За словами джерел, пропозиція Зеленського полягала в тому, щоб Маск дозволив Україні використовувати Starlink на безпілотниках глибокого удару на відстані до 200 км усередині Росії, що включало б інфраструктуру для запуску балістичних ракет, системи командування та інші ресурси", - пише видання.

Річ у тім, що українській владі не вдавалося самостійно переконати Маска, тому вона розраховувала на допомогу Трампа в цьому питанні.

Однак, як стверджують інсайдери, президент США відхилив прохання Зеленського.

"Трамп ухилився від зобов'язань і, за словами людей на зустрічі в Овальному кабінеті, не підтримував цей план. Вони сказали, що, на їхню думку, Маск не дасть Києву схвалення", - йдеться в статті.

Нагадаємо, безпілотники з підтримкою Starlink використовують супутникову мережу SpaceX, що дає їм змогу підтримувати стабільніший зв'язок з операторами на значно більших відстанях, ніж традиційні радіоканали. Це також робить їх менш вразливими до звичайних засобів перешкод.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаДональд ТрампІлон МаскStarlinkВійна Росії проти України