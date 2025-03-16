Трамп віддав наказ атакувати позиції бойовиків у Ємені та попередив Іран

Це був перший залп того, що високопоставлені американські чиновники назвали новим наступом проти бойовиків і потужним сигналом Ірану, оскільки Трамп прагне укласти ядерну угоду з іранським урядом.

Як пише NYT, повітряні та морські удари вражали радари, системи ППО, ракетні та безпілотні системи в спробі відкрити міжнародні судноплавні шляхи в Червоному морі, які хусити порушували місяцями своїми власними атаками. Трамп написав про свій наказ таке:

"Сьогодні я віддав наказ збройним силам Сполучених Штатів почати рішучі та потужні військові дії проти терористів Хуті в Ємені. Вони ведуть неослабну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників", - написав президент США.

Він зазначив, що відповідь попереднього глави Білого дому Джо Байдена була "жалюгідно-слабкою", у зв'язку з чим хусити продовжували діяти.

"Уже понад рік жодне комерційне судно під прапором США не проходило безпечно через Суецький канал, Червоне море або Аденську затоку. Останній американський військовий корабель, що пройшов через Червоне море чотири місяці тому, був атакований хуситами понад десять разів. Фінансовані Іраном, ці бандити запускали ракети по американських повітряних суднах і націлювалися на наших військових і союзників", - ідеться в публікації.

Трамп підкреслив, що ці напади коштували США і світовій економіці безлічі мільярдів доларів, водночас піддаючи ризику життя невинних людей.

"Атаки хуситів на американські судна не будуть тепер. Ми застосуємо нищівну смертельну силу, поки не досягнемо своєї мети. Хусити перекрили судноплавство в одному з найважливіших водних шляхів світу, паралізувавши величезні потоки глобальної торгівлі та зазіхнувши на основоположний принцип свободи навігації, на якому тримаються міжнародна торгівля та комерція", - пише президент США.

Глава Білого дому наголосив, що війська Сполучених Штатів завдають авіаударів по базах терористів, їхніх лідерах і ракетній обороні, щоб захистити американські судна, повітряні та морські сили, а також відновити свободу навігації.

"Жодна терористична сила не зможе перешкодити американським комерційним і військовим суднам вільно перетинати водні шляхи світу. Усім терористам-хуситам: ВАШ ЧАС МИНУВ, І ВАШІ АТАКИ ПОВИННІ ПРИПИНИТИСЯ, ПОЧИНАЮЧИ З СЬОГОДНІ. ЯКЩО ЦЕ НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ, НА ВАС ОБРУШИТЬСЯ ПЕКЛО, ЯКОГО ВИ ЩЕ НІКОЛИ НЕ БАЧИЛИ", - пригрозив американський лідер.

Він також окремо звернувся до Ірану, закликавши не негайно припинити підтримку терористів-хуситів.

"Не смійте погрожувати американському народові, його президенту, який отримав один із найбільших мандатів в історії країни, або світовим торговельним шляхам. Якщо наважитеся - БОЙТЕСЬ, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо люб'язничати", - резюмував Трамп.